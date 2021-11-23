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Факты / Украина

В резерве есть более 200 тыс. военных: Резников о развертывании батальонов теробороны

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В резерве есть более 200 тыс. военных: Резников о развертывании батальонов теробороны

В случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить в соответствии с законом. Сейчас в резерве есть более 200 тыс. украинских военных, которые прошли фронт.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр обороны Алексей Резников.

– Мы учимся оказывать сопротивление уже восьмой год подряд. В Украине принят соответствующий закон о национальном сопротивлении и всеобъемлющей обороне, который вступит в силу с 1 января 2022 года. У нас в резерве есть более 200 тыс. украинцев, которые прошли через этот фронт и имеют соответствующий опыт.

Они добровольно согласились быть в этом резерве. В случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить в соответствии с законом. Поэтому мы готовы, – заверил министр.

В июле этого года Верховная Рада приняла закон о национальном сопротивлении. Он предусматривает комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

Право общего руководства им принадлежит верховному главнокомандующему ВСУ – президенту Украины.

Согласно закону, в рамках системы территориальной обороны можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций ВСУ. Этот закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

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