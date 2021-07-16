Рада приняла закон о национальном сопротивление и увеличила численность ВСУ

Верховная Рада 313 голосами приняла во втором чтении закон №5557 об основах национального сопротивления. Согласно документу, он является частью комплексной обороны государства.

Национальное сопротивление предусматривает комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

Право общего руководства им принадлежит верховному главнокомандующему ВСУ — президенту Украины.

Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины с национальному сопротивлению. Согласно закону, в рамках системы территориальной обороны можно создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций ВСУ. Этот закон вступает в силу со дня, следующего после его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2022 года.

В контексте этого документа народные депутаты приняли еще один важный закон №5758. Он предусматривает увеличение численности Вооруженных Сил Украины на 11 тыс. военнослужащих. Поэтому теперь она составит 261 тыс. человек.