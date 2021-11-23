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Факти / Україна

У резерві є понад 200 тис. військових: Резніков про розгортання батальйонів тероборони

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У резерві є понад 200 тис. військових: Резніков про розгортання батальйонів тероборони

У разі необхідності розгортання батальйонів територіальної оборони відбуватиметься відповідно до закону. Наразі у резерві є понад 200 тис. українських військових, які пройшли фронт.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Ми вчимося чинити опір вже восьмий рік поспіль. В Україні ухвалено відповідний закон про національнйи спротив і всеохоплюючу оборону, який набуде чинності з 1 січня 2022 року. У нас в резерві є понад 200 тис. україців, які пройшли через цей фронт і мають відповідний досвід.

Вони добровільно зголосилися бути в цьому резерві. У разі необхідності розгортання батальйонів територіальної оборони відбуватиметься відповідно до закону. Тому ми готові, – запевнив міністр.

У липні цього року Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив. Він передбачає комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до гарантування військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Право загального керівництва ним належить верховному головнокомандувачу ЗСУ – президенту України.

Згідно з законом, в межах системи територіальної оборони можна також створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Провідна роль в організації, підготовці, підтримці і виконанні завдань опору повинна належати Силам спеціальних операцій ЗСУ. Цей закон вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

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