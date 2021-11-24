Двое украинцев попали на супер закрытый объект – космодром Байконур. Героями стали сталкеры-исследователи Дмитрий Громов и Ангел Ангелов.

По результатам происшествия был снят документальный фильм Байконур. Вторжение. Лента получила награды двух престижных фестивалей, прошла в прокате в украинских кинотеатрах и разместилась на онлайн-платформе.

Им удалось снять легендарный советский космический корабль Буран, являющийся доработанной копией американского шаттла Колумбия. Судно СССР – было олицетворением Холодной войны. Его первый и последний полет состоялся 15 ноября 1988 года.

Облетев Землю дважды, Буран вернулся в Байконур. Это событие попало в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире автоматическая посадка космического корабля.

Буран в отличие от предыдущих разработок был многократным кораблем. Но сегодня он только тень прошлого.

— Сколько усилий потрачено впустую. Особенно в сегодняшнем мире. Когда все эти космические программы. Новые идеи настолько амбициозны! И то, что оно стоит, гниет, на это смотреть без грусти невозможно, – говорит продюсер документального фильма Ольга Безхмельницына.

Кроме Бурана, на Байконуре украинские сталкеры обнаружили и ракету Энергию, которая и выводила корабль в космос. Но проблема заключалась в том, что она была одноразовой. Поэтому государству невыгодно тратить миллиарды на ракету, которую используют всего один раз.

Теперь Буран и Энергия – прорывные изобретения в овладении космосом человечеством – ржавеют в заброшенных ангарах.

– Это часть пропаганды. Когда мы слышим, что Россия называет космодром Байконур сердцем космической программы и наш фильм, показывающий в каком состоянии это сердце – это о многом говорит, — говорит Ольга Безхмельницына.

Кремль называет Байконур супер закрытым и суперсекретным. Но то, что удалось украинским ребятам – просто ошеломляет. Они смогли снять запуск современной российской ракеты Союз, подобравшись максимально близко к месту старта.

Режиссер фильма Ангел Ангелов говорит, что документальный фильм Байконур. Вторжение – это не просто безумная вылазка двух сталкеров на секретный объект. Это кино об испытаниях себя в экстремальных условиях казахской пустыни и размышлениях о природе человеческого гения, способных как создавать, так и разрушать.