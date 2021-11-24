Двоє українців потрапили на супер закритий об’єкт – космодром Байконур. Героями стали сталкери-дослідники Дмитро Громов та Ангел Ангелов.

За результатами пригоди був знятий документальний фільм Байконур. Вторгнення. Стрічка вже отримала нагороди двох престижних фестивалів, пройшла у прокаті в українських кінотеатрах і розмістилась на онлайн-платформі.

Їм вдалося відзняти легендарний радянський космічний корабель Буран, який є доопрацьованою копією американського шатла Колумбія. Судно СРСР – було уособлення Холодної війни. Його перший і останній політ відбувся 15 листопада 1988 року.

Облетівши Землю двічі, Буран повернувся на Байконур. Ця подія потрапила у книгу рекордів Гіннеса, як перша у світі автоматична посадка космічного корабля.

Буран на відміну від попередніх розробок, був багаторазовим кораблем. Та сьогодні він – лише тінь минулого.

– Скільки зусиль витрачено даремно. Особливо в сьогоднішньому світі. Коли всі ці космічні програми. Нові ідеї настільки амбіційні! І те, що воно стоїть, гниє, на це дивитись без суму неможливо, – каже продюсерка документального фільму Ольга Безхмельниціна.

Окрім Бурану, на Байконурі українські сталкери знайшли й ракету Енергію, яка і виводила корабель у космос. Але проблема полягала у тому, що вона була одноразова. Тому державі не вигідно витрачати мільярди на ракету, яку використають всього лиш один раз.

Тепер Буран та Енергія – проривні винаходи в опануванні космосу людством – іржавіють у закинутих ангарах.

– Це частина пропаганди. Коли ми чуємо, що Росія називає космодром Байконур серцем космічної програми й наш фільм, який показує в якому стані це серце – це багато про що говорить, – каже Ольга Безхмельниціна.

Кремль називає Байконур супер закритим і супер секретним. Але те, що вдалося українським хлопцям – просто приголомшує. Вони змогли відзняти запуск сучасної російської ракети Союз, підібравшись максимально близько до місця старту.

Режисер фільму Ангел Ангелов каже, що документальний фільм Байконур. Вторгнення – це не просто шалена вилазка двох сталкерів на секретний об’єкт. Це кіно про випробування себе в екстремальних умовах казахської пустелі, та роздуми про природу людського генія, що здатен, як створювати, так і руйнувати.