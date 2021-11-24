Дрогобычский горрайонный суд Львовской области закрыл уголовное производство по делу смертельного обвала дома в городе Дрогобыч.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Дело закрыли из-за того, что прокуратура пропустила конечный срок направления обвинительного акта в суд.

Кроме того, без рассмотрения оставили иск пострадавших сторон о возмещении ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения.

В определении отмечается, что его можно обжаловать в течение семи дней со дня объявления во Львовском апелляционном суде.

28 августа 2019 года в жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, разрушивший 13 квартир. Спасатели обнаружили под завалами тела восьми погибших. Также травмировались восемь человек.

Причиной обрушения стало разрушение средней несущей стены подвала. Это произошло из-за возможного вмешательства людей или просадки/разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора.

В результате обвала разрушены помещения семи квартир и парикмахерской, расположенной на первом этаже. Сумма нанесенного ущерба составляет 30 млн грн.

Источник: ЕГРСР