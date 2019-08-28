В городе Дрогобыч, Львовская область, произошел взрыв, который привел к обрушению стены дома. В результате происшествия двое человек погибли, семь – пострадали.

В жилом доме по адресу Грушевского, 101 в городе Дрогобыч, Львовская область, произошел взрыв, который разрушил 13 квартир.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ. В результате происшествия обрушилась стена с первого по четвертый этаж.

Сейчас семерых человек, которые получили ранения от взрыва, госпитализировали. Среди них – трое детей.

Также известно, что в результате взрыва погибли два человека. Количество пострадавших уточняется.



















В Дрогобыче из-за взрыва газа обрушилась часть дома / 5 фотографий

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На месте происшествия работает полиция и все экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства и причины взрыва.

Проводятся поисково-спасательные работы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 270-1 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).

К слову, 16 июля из-за взрыва газа в Киевской области был разрушен частный дом.