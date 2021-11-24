Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області закрив кримінальне провадження у справі смертельного обвалу будинку у місті Дрогобич.

Про це йдеться в ухвалі, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Справу закрили через те, що прокуратура пропустила кінцевий термін скерування обвинувального акту до суду.

Крім того, без розгляду залишили позов постраждалих сторін щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ухвалі зазначається, що її можна оскаржити протягом семи днів із дня оголошення у Львівському апеляційному суді.

28 серпня 2019 року у житловому будинку у Дрогобичі стався вибух, який зруйнував 13 квартир. Рятувальники знайшли під завалами тіла восьми загиблих. Також травмувалися восьмеро людей.

Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу. Це сталося через можливе втручання людей або просідання/руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину.

Внаслідок обвалу зруйновані приміщення семи квартир і перукарні, розташованої на першому поверсі. Сума завданих збитків становить 30 млн грн.

Джерело: ЄДРСР