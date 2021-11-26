Второй президент Украины Леонид Кучма выразил соболезнования по поводу смерти Александра Омельченко — бывшего мэра Киева. Омельченко умер 25 ноября в возрасте 83 лет в Киеве.

– С болью узнал о смерти Александра Александровича Омельченко. Его вклад в утверждение суверенной Украины невозможно переоценить. На должности городского головы Киева он сделал все, чтобы старинный и прекрасный город стал настоящей столицей молодого государства, — рассказал Кучма.

По словам первого президента, самым главным является вклад Александра Омельченко в возвращение величайших святынь украинского народа.

— Из всей нашей совместной работы сейчас прежде всего думаю о восстановлении Свято-Михайловского Златоверхого Собора и Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Мы вместе работали над организацией государственного визита главы Ватикана и Римско-Католической церкви Иоанна Павла II в Украину. Благодаря содействию Александра Александровича возведен Патриарший собор Воскресения Христова, ставший главным храмом для греко-католиков.

Леонид Кучма также подчеркнул, что Александр Омельченко во время событий ноября-декабря 2004 года сделал все, чтобы Киев остался мирным городом.

Смерть Александра Омельченко

Александр Омельченко умер 25 ноября. Неделю назад его госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией.

В 2004 году партия Единство выдвинула Александра Омельченко кандидатом в президенты.

В 2006 году Александр Омельченко был избран мэром Киева, он занимал должность почти 10 лет. С 2007 по 2012 год он был народным депутатом, а с 2014 года — депутатом городского совета.

Источник: Дарка Олифер