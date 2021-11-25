25 ноября умер Александр Омельченко – бывший мэр Киева и депутат. Александру Омельченко было 83 года.

Факты ICTV подготовили биографию Александра Омельченко и подробности его жизни.

Биография Александра Омельченко

Александр Омельченко родился в августе 1983 года в селе Зозив Винницкой области. Потом его семья переехала в Житомирскую область.

Омельченко хорошо учился в школе и за успехи в учебе был награжден серебряной медалью.

Затем он был студентом Киевского строительного техникума, Киевского инженерно-строительного института и института народного хозяйства.

После службы в армии Александр Омельченко устроился в Главкиевгорстрой (ныне – Киевгорстрой). Сначала он был рабочим, а затем прошел путь к первому заместителю начальника.

Потом Омельченко начал работу в структуре Госстроя. С 1994 по 1996 год занимал должность заместителя, первого заместителя мэра Киева.

В 1996 году Омельченко был избран мэром Киева, на этом посту он работал почти 10 лет.

В 2004 году Украинская партия Единство выдвинула Александра Омельченко кандидатом в президенты. Ему удалось набрать в первом туре 0,48% голосов избирателей.

На выборах мэра столицы в 2006 году Омельченко не удалось выиграть – он занял только третье место.

С 2007 по 2012 год Омельченко был народным депутатом. Тогда он возглавлял Комитет Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, а баллотировался от партии Наша Украина – Народная самооборона.

В 2011 году политик вышел из состава политической силы и стал безфракционным. В 2014 году он также участвовал в мэрских выборах, но занял четвертое место. С 2014 года Омельченко был депутатом городского совета.

Александр Омельченко умер 25 ноября 2021 года. Неделю назад он попал в больницу из-за инфицирования коронавирусом. Эти данные подтвердил действующий мэр Киева Виталий Кличко.