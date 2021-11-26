Другий президент України Леонід Кучма виразив співчуття щодо смерті Олександра Омельченка – колишнього мера Києва. Омельченко помер 25 листопада у віці 83 років у Києві.

– З болем дізнався про смерть Олександра Олександровича Омельченка. Його внесок у ствердження суверенної України неможливо переоцінити. На посаді міського голови Києва він зробив усе, аби стародавнє і прекрасне місто стало справжньою столицею молодої держави, – розповів Кучма.

За словами першого президента, найголовнішим є внесок Олександра Омельченка у повернення найбільших святинь українського народу.

– З-поміж усієї нашої спільної роботи нині насамперед думаю про відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого Собору та Успенського собору Києво-Печерської Лаври. Ми разом працювали над організацією державного візиту глави Ватикану та Римсько-Католицької церкви Іоанна Павла ІІ до України. Завдяки сприянню Олександра Олександровича зведено Патріарший собор Воскресіння Христового, який став головним храмом для греко-католиків.

Леонід Кучма також наголосив, що Олександр Омельченко під час подій листопада-грудня 2004 року зробив все, щоб Київ залишився мирним містом.

Смерть Олександра Омельченка

Олександр Омельченко помер 25 листопада. Тиждень тому його госпіталізували до лікарні з коронавірусною інфекцією.

У 2004 році партія Єдність висунула Олександра Омельченка кандидатом у президенти.

У 2006 році Олександра Омельченка обрали мером Києва, він обіймав посаду майже 10 років. З 2007 до 2012 року він був народним депутатом, а з 2014 року – депутатом міської ради.

Джерело: Дарка Оліфер