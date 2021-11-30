Оккупанты свозят из РФ на Донбасс боевую технику, вооружение и боеприпасы — ГУР

В ноябре командование ВС РФ продолжало усиливать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщили в Facebook на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

— Оккупанты скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части первой (Донецк) и второй (Луганск) АК боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и другое имущество военного назначения, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в подразделения противника доставлено более 3 тыс. тонн горючего, запасы смазочных масел и технических жидкостей для эксплуатации техники и вооружения в зимних условиях, возвращена очередная партия боевых машин, восстановленных и модернизированных на российских ремонтных предприятиях.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины