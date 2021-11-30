Окупанти звозять з РФ на Донбас бойову техніку, озброєння і боєприпаси – ГУР

Протягом листопада командування ЗС РФ продовжувало посилювати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили у Facebook на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

— Окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин першої (Донецьк) та другої (Луганськ) АК бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що до підрозділів противника доставлено понад 3 тис. тонн пального, запаси мастил і технічних рідин для експлуатації техніки і озброєння у зимових умовах, повернено чергову партію бойових машин, відновлених та модернізованих на російських ремонтних підприємствах.

За минулу добу російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, з яких двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранень.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України