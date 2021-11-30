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Факты / Украина / Общество

Ситуация на Донбассе: за сутки восемь нарушений тишины, ранены два военных

Юля Захарченко редактор ленты
Ситуация на Донбассе: за сутки восемь нарушений тишины, ранены два военных

Российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

По данным штаба Операции объединенных сил, наши защитники находятся в лечебном учреждении. Медики оценивают состояние здоровья воинов как удовлетворительное.

Враг обстрелял несколько населенных пунктов. Среди них – Светлодарск, Старогнатовка, Новоалександровка, Станица Луганская, Старый Айдар и Новолуганское.

В частности, под огонь попали окраины Станицы Луганской, где один гражданский человек получил ранения.

Российские наемники применили ручные противотанковые, подствольные и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы калибра 120 мм, артиллерию калибра 122 мм и другое стрелковое оружие.

В штабе ООС подчеркнули, что российско-оккупационные войска  игнорируют договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Фото: Минобороны

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