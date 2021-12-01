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Факты / Украина

Вывезенный из Крыма в РФ украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку

Анастасия Гевко редактор ленты
Іван Яцкін

Украинский омбудмен Людмила Денисова сообщила со ссылкой на адвоката Николая Полозова, что украинский политзаключенный Иван Яцкин, которого этапировали из временно оккупированного Крыма в СИЗО-1 Саратова соседней России, объявил голодовку.

Об этом говорится на страницах Денисовой в соцсетях.

– Со стороны российских тюремщиков в отношении Ивана Яцкина систематически осуществляются провокации. В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины, был подвергнут унижению: у него отобрали все лекарства, порвали единственную сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления, – рассказала омбудсмен.

Она добавила, что кроме всего прочего полностью игнорируется состояние здоровья Яцкина.

Он страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. 

– Медицинская помощь ему не оказывается. Голодание в таком состоянии может привести к худшему, – подчеркнула Денисова.

Она назвала нечеловеческим отношение к украинскому политзаключенному и добавила, что это грубое нарушение третьей статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.

Также – нарушена статья 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами.

В мае так называемый Верховный суд Крыма объявил Ивану Яцкину приговор за то, что он якобы передавал Украине секретные данные Российской Федерации.

Украинца приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова

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