Вывезенный из Крыма в РФ украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку

Украинский омбудмен Людмила Денисова сообщила со ссылкой на адвоката Николая Полозова, что украинский политзаключенный Иван Яцкин, которого этапировали из временно оккупированного Крыма в СИЗО-1 Саратова соседней России, объявил голодовку.

Об этом говорится на страницах Денисовой в соцсетях.

– Со стороны российских тюремщиков в отношении Ивана Яцкина систематически осуществляются провокации. В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины, был подвергнут унижению: у него отобрали все лекарства, порвали единственную сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления, – рассказала омбудсмен.

Она добавила, что кроме всего прочего полностью игнорируется состояние здоровья Яцкина.

Он страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение.

– Медицинская помощь ему не оказывается. Голодание в таком состоянии может привести к худшему, – подчеркнула Денисова.

Она назвала нечеловеческим отношение к украинскому политзаключенному и добавила, что это грубое нарушение третьей статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.

Также – нарушена статья 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами.

В мае так называемый Верховный суд Крыма объявил Ивану Яцкину приговор за то, что он якобы передавал Украине секретные данные Российской Федерации.

Украинца приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова