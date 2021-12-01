Вивезений із Криму до РФ український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування

Український омбудмен Людмила Денісова повідомила з посиланням на адвоката Миколу Полозова, що український політв’язень Іван Яцкін, якого етапували з тимчасово окупованого Криму у СІЗО-1 Саратова сусідньої Росії, оголосив голодування.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінках Денісової у соцмережах.

– З боку російських тюремників щодо Івана Яцкіна систематично здійснюються провокації. Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, був принижений: у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камера не придатна для споживання, – розповіла омбудсмен.

Вона додала, що, крім усього іншого, повністю ігнорується стан здоров’я Яцкіна.

Він страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння.

– Медична допомога йому не надається. Голодування в такому стані може призвести до найгіршого, – наголосила Денисова.

Вона назвала нелюдським ставлення до українського політв’язня і додала, що це грубе порушення третьої статті Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що прирівнюється до тортур та нелюдського поводження.

Також – порушено статтю 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схваленими Економічною та соціальною радою ООН.

Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити Яцкіну належні умови утримання відповідно до міжнародних стандартів.

У травні так званий Верховний суд Криму оголосив Івану Яцкіну вирок за те, що він нібито передавав Україні секретні данні Російської Федерації.

Українця засудили до 11 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова