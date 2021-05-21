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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

В Крыму украинца приговорили к 11 годам тюрьмы по сфабрикованному делу

Іван Яцкін

В Крыму незаконно осудили украинца Ивана Яцкина. Так называемый Верховный суд Крыма объявил ему приговор за то, что он якобы передавал Украине секретные данные Российской Федерации.

Ивана Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы — он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, после окончания срока украинцу назначили административный надзор на один год.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на такое незаконное решение и усилить давление на Российскую Федерацию.

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Незаконные обыски в Крыму

В начале мая возобновились незаконные обыски в Крыму. Во время противоправных действий погиб один человек, а его жену и сына не могут найти.

По версии силовиков, погибший оказывал им сопротивление, поэтому они застрелили его.

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