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Факты / Украина

Территориальную оборону необходимо сформировать в максимально сжатые сроки – Данилов

Людмила Богданова редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования Командования Сил территориальной обороны.

3 декабря секретарь СНБО провел межведомственное совещание по выполнению требований закона Об основах национального сопротивления, который начнет действовать с 1 января 2022 года.

Он подчеркнул, что эта законодательная инициатива важна для реализации концепции всеобъемлющей обороны в условиях эскалации агрессии Российской Федерации.

Данилов считает, что следует учитывать угрозы в каждом регионе, а также пересмотреть подходы к размещению и комплектации подразделений ТРО.

– Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов, – подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, ядро ​​территориальной обороны нужно формировать в каждой общине, поэтому местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны активизировать усилия.

Законопроект Об основах национального сопротивления Верховная Рада приняла в июле 2021 года. Документ предусматривает ряд мер по привлечению граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

Право общего руководства, согласно закону, принадлежит верховному главнокомандующему ВСУ – президенту Украины.

Проект закона поддержали 313 парламентариев.

Источник: СНБО

Фото: УНИАН

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