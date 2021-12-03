Территориальную оборону необходимо сформировать в максимально сжатые сроки – Данилов

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования Командования Сил территориальной обороны.

3 декабря секретарь СНБО провел межведомственное совещание по выполнению требований закона Об основах национального сопротивления, который начнет действовать с 1 января 2022 года.

Он подчеркнул, что эта законодательная инициатива важна для реализации концепции всеобъемлющей обороны в условиях эскалации агрессии Российской Федерации.

Данилов считает, что следует учитывать угрозы в каждом регионе, а также пересмотреть подходы к размещению и комплектации подразделений ТРО.

– Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов, – подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, ядро ​​территориальной обороны нужно формировать в каждой общине, поэтому местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны активизировать усилия.

Законопроект Об основах национального сопротивления Верховная Рада приняла в июле 2021 года. Документ предусматривает ряд мер по привлечению граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

Право общего руководства, согласно закону, принадлежит верховному главнокомандующему ВСУ – президенту Украины.

Проект закона поддержали 313 парламентариев.