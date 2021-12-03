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Факти / Україна

Територіальну оборону необхідно сформувати у максимально стислі терміни – Данілов

Людмила Богданова редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар Ради національної оборони та безпеки Олексій Данілов заявив про необхідність у максимально стислі терміни завершити процес формування Командування Сил територіальної оборони.

3 грудня секретар РНБО провів міжвідомчу нараду щодо виконання вимог закону Про основи національного спротиву, який почне діяти з 1 січня 2022 року.

Він наголосив, що ця законодавча ініціатива є важливою для реалізації концепції всеохоплюючої оборони в умовах ескалації агресії Російської Федерації.

Данілов вважає, що потрібно враховувати загрози у кожному регіоні, а також переглянути підходи до розміщення та комплектації підрозділів ТРО.

– Всі рішення необхідно ухвалювати з точки зору національних інтересів, – наголосив секретар РНБО.

На думку Данілова, ядро територіальної оборони потрібно формувати у кожній громаді, тому місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають активізувати зусилля.

Законопроект Про основи національного спротиву Верховна Рада ухвалила у липні 2021 року. Документ передбачає низку заходів для залучення громадян України до гарантування військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Право загального керівництва, відповідно до закону, належить верховному головнокомандувачу ЗСУ – президенту України.

Проект закону підтримали 313 парламентарів.

Джерело: РНБО

Фото: УНІАН

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