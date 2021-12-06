В течение недели погода в Украине будет в основном снежной и морозной. Средняя температура воздуха в стране будет днем ​​колебаться на уровне -1, +5, ночью похолодает до -3.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю – с 6 по 10 декабря 2021 года, смотрите в материале.

Погода в Украине 6 декабря

В понедельник, 6 декабря, ожидается мокрый снег с дождем на большей территории Украины. На юге – температура воздуха на уровне +9, +11 днем, ночью 0, +4.

В восточных регионах в дневное время суток +1, +4, в ночное -1, +1. На севере +1, +4 днем, ночью –2, +1.

На западе днем ​​в среднем +0, +4, ночью похолодает до -1, +1.

В центре Украины днем ​​+4, +8, ночью –1, +1. В Киеве днем ​​+1, +3, ночью –1, +1.

Погода в Украине 7 декабря

Во вторник, 7 декабря, мокрый снег с дождем ожидается почти во всех областях. На юге Украины +10, +15 днем; ночью +6, +9.

В восточных регионах будет солнечно за исключением Харьковской области – там прогнозируют +5, +9, ночью похолодает до 0, +4. На севере днем ​​+1, +4, ночью –2, +1.

В западных регионах также будет снижаться. В дневное время суток 0,+4, в ночное -1,+1. В центре Украины днем ​​+4, +8, ночью – до +1, +1.

В Киеве – тоже ожидаются осадки, дневная температура +1, +3, ночная +1, +1.

Погода в Украине 8 декабря

В среду, 8 декабря, также ожидается мокрый снег или дождь на всей территории страны.

На юге Украины столбик термометра днем ​​будет показывать +7, +14, ночью +4, +8. В восточных регионах синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем +4, +8, ночью похолодает до +1, +5.

На севере Украины будет снег. Дневная температура воздуха –2,+2, ночью будет 0, –5.

В западных регионах погода без осадков, но морозная. В дневное время суток 0, -4, ночью до -1, -6. Не минуют осадки центральные регионы, там днем ​​0, +8, ночью +5, 0.

В Киеве будет снег, днем ​​0, -2, ночью столбик термометра опустится до 0, -2.

Погода в Украине 9 декабря

В четверг 9 декабря ожидается солнечная погода во всех западных областях. На юге днем ​​+3, +9, ночью 0, +5.

На востоке днем ​​+5, +7, ночью похолодает +2, +4. В северных регионах +4, -4, в ночное время суток 0, -7.

На западе днем ​​столбик термометра будет показывать +5, -4, ночью -2, -9.

В центре Украины днем ​​+7,-1, ночью до +4,-4. В Киеве облачно, днем ​​+1,-1, ночью -1,-3.

Погода в Украине 10 декабря

В пятницу, 10 декабря, в Украине снова будет снег и местами с дождем, особенно в западных регионах. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

В южных областях днем ​​+9, +15, ночью +4, +7. На востоке +5, +7 днем ​​и +2, +4 ночью.

В северных регионах дневная температура воздуха на уровне +2, +5, ночная +2, -3.

На западе днем ​​0,+5, ночью до +2,-3. В центре Украины в дневные часы суток ожидается +5, +9, в ночное 0, +4.

В Киеве солнечно, днем ​​+3, +5, ночью похолодает до -1, -3.