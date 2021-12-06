Протягом тижня погода в Україні буде здебільшого сніжною та морозною. Середня температура повітря в країні вдень коливатиметься на рівні -1, +5, вночі похолодає до -3.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 6 до 10 грудня 2021 року, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 6 грудня

У понеділок, 6 грудня, очікується мокрий сніг з дощем на більшій території України. На півдні – температура повітря на рівні +9, +11 вдень, вночі 0, +4.

У східних регіонах у денний час доби +1, +4, у нічний -1, +1. На півночі +1, +4 вдень, вночі -2, +1.

На заході вдень в середньому +0, +4, вночі похолоднішає до -1, +1.

У центрі України вдень +4, +8, вночі -1, +1. У Києві вдень +1,+3, вночі -1, +1.

Погода в Україні 7 грудня

У вівторок, 7 грудня, мокрий сніг з дощем очікується майже у всіх областях. На півдні України +10, +15 вдень; вночі +6, +9.

У східних регіонах буде сонячно за винятком Харківської області – там прогнозують +5, +9, вночі похолодає до 0, +4. На півночі вдень +1, +4, вночі -2, +1.

У західних регіонах також сніжитиме. У денний час доби 0, +4, у нічний -1, +1. У центрі України вдень +4, +8, вночі – до +1, +1.

У Києві – теж очікуються опади, денна температура +1, +3, нічна +1, +1.

Погода в Україні 8 грудня

У середу, 8 грудня, також очікують мокрий сніг або дощ на всій території країни.

На півдні України стовпчик термометра вдень показуватиме +7, +14, вночі +4,+8. У східних регіонах синоптики прогнозують дощову погоду. Вдень +4, +8, вночі похолоднішає до +1, +5.

На півночі України сніжитиме. Денна температура повітря -2,+2, вночі буде 0, -5.

У західних регіонах погода буде без опадів, але морозна. У денний час доби 0, -4, вночі до -1, -6. Не оминуть опади центральні регіони, там вдень 0, +8, вночі +5, 0.

У Києві сніжитиме, вдень 0, -2, вночі стовпчик термометра опуститься до 0, -2.

Погода в Україні 9 грудня

У четвер, 9 грудня, очікується сонячна погода у всіх західних областях. На півдні вдень +3, +9, вночі 0, +5.

На сході вдень +5, +7, вночі похолодає +2, +4. У північних регіонах +4, -4, у нічний час доби 0, -7.

На заході вдень стовпчик термометра показуватиме +5, -4, вночі -2, -9.

У центрі України вдень +7, -1, вночі до +4, -4. У Києві пасмурно, вдень +1, -1, вночі -1, -3.

Погода в Україні 10 грудня

У п’ятницю, 10 грудня, в Україні знову сніжитиме і місцями з дощем, особливо у західних регіонах. На решті території України опадів не очікується.

У південних областях вдень +9, +15, вночі +4, +7. На сході +5, +7 вдень, і +2, +4 вночі.

У північних регіонах денна температура повітря на рівні +2, +5, нічна +2, -3.

На заході вдень 0, +5, вночі до +2, -3. У центрі України у денний час доби очікується +5,+9, у нічний 0, +4.

У Києві сонячно, вдень +3, +5, вночі похолоднішає до -1, -3.