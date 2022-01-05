Погода на Рождество, 7 января 2022 года, порадует украинцев. В течение дня ожидается преимущественно -2 -4 градуса, местами до -6 мороза.

По данным Укргидрометцентра, на Рождество не стоит ожидать снега или дождей, во всех регионах облачно с прояснениями.

На Севере страны ночью -2 -4, днем от -1 до +1.

В южных регионах ночная температура воздуха будет составлять -1 +2, днем потеплеет до +4.

В Центре в темное время суток до -4 градусов мороза, днем до +2 градусов тепла.

На Западе Украины ночью преимущественно в пределах -2 -4, местами до -6 мороза, днем от -2 до +2.

В восточных областях ночью температура будет колебаться в диапазоне -3 +2, днем -1 +3 градуса.

В Киеве на Рождество 7 января ночью до -4 мороза, днем – около 0 градусов.

Погода в Украине после Рождества станет гораздо холоднее. Кроме того, придет настоящая зимняя сказка – белый снег, метели и морозы.