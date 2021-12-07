РФ не победит, будет кровавая бойня: Резников о возможном нападении на Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит, что в случае возможного вторжения Россия может победить в Украине.

По его словам, если будет полномасштабное вторжение, то больших потерь не избежать с обеих сторон.

– Я не верю, что Россия победит в Украине. Это другое. Это будет кровавая бойня, российские ребята тоже будут возвращаться в гробах, – объяснил он.

Алексей Резников добавил, что Украина не хочет, чтобы американские или канадские солдаты воевали за нее. Но наша страна нуждается в поддержке.

Недавно немецкое издание Bild обнародовало карту, согласно которой нападение России на Украину планируется в три этапа в начале 2022 года.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщило, что РФ рассматривает план захвата двух третей территории Украины вместе с Киевом. Для этого президент России Владимир Путин намерен привлечь 175 тыс. солдат.

Нападение на Украину может происходить в три этапа. На первом РФ планирует завоевать юг Украины, на втором – попытается продвинуться в большие города Днепр и Полтаву, а на третьем – напасть на Киев.

Действительно ли возможно нападение России на Украину – читайте в материале.