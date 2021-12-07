РФ не переможе, буде кривава бійня: Резніков про можливий напад на Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить, що у разі можливого вторгнення Росія може перемогти в Україні.

За його словами, якщо буде повномасштабне вторгнення, то великих втрат не уникнути з обох боків.

– Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це інше. Це буде кривава бійня, російські хлопці теж повертатимуться у трунах, – пояснив він.

Олексій Резніков додав, що Україна не хоче, щоб американські чи канадські солдати воювали за неї. Але наша країна потребує підтримки.

Нещодавно німецьке видання Bild оприлюднило карту, згідно з якою напад Росії на Україну планується у три етапи на початку 2022 року.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомило, що РФ розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом. Для цього президент Росії Володимир Путін планує залучити 175 тис. солдатів.

Напад на Україну може відбуватися у три етапи. На першому РФ планує завоювати південь України, на другому – спробує просунутися до великих міст Дніпра та Полтави, а на третьому – напасти на Київ.

Чи справді можливий напад Росії на Україну – читайте у матеріалі.