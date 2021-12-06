Возможное нападение на Украину со стороны России — тема для обсуждения уже длительное время. Свои опасения выражают западные партнеры, а СМИ между тем, ссылаясь на собственные источники, публикуют вероятные сценарии развития ситуации.

Так, на днях немецкое издание Bild обнародовало карту, согласно которой нападение России на Украину планируется в три этапа в начале 2022 года.

Действительно ли это возможно и как эксперты оценивают обнародованные данные – читайте в материале.

Возможные сценарии нападения России

Согласно информации издания Bild, которое ссылается на источники в НАТО и службах безопасности, Россия рассматривает план захвата двух третей территории Украины вместе с Киевом. Для этого президент РФ Владимир Путин намерен привлечь 175 тыс. солдат.

СМИ сообщает, что нападение России на Украину может происходить в три этапа. На первом РФ планирует завоевать юг Украины, чтобы отрезать Украину от моря.

Как рассказал офицер западной разведки, на этом этапе могут использовать десантные корабли, которые весной переместили с Балтийского моря, для транспортировки танков и войск из Крыма в окрестности Одессы.

Другой военный заявил, что страна-агрессор может провести десантную операцию на восток от Одессы – между населенными пунктами Фонтанка и Коблево.

На втором этапе российская авиация и баллистические ракеты постараются ослабить военный потенциал Украины.

Танки попытаются пересечь границу в Луганской и Харьковской областях, продвинуться в большие города Днепр и Полтаву. Армия РФ может оцепить города, перекрыть поставки электричества или газа для местных жителей.

Третий этап предусматривает нападение России на Киев. Если к ней присоединится Беларусь, РФ может оцепить Киев с северо-востока и северо-запада. Но источники издания не уверены, станет ли режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в боевых действиях.

Однако план предусматривает, что российские войска могут продвинуться примерно к линии Коростень — Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины.

Фото: Bild

Как эксперты оценивают сценарии нападения России

Военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает вероятность полномасштабного нападения России на Украину сомнительной.

Он отмечает, что гипотетическое наступление по всему периметру общей границы по масштабам Второй мировой войны является межфронтовой операцией (multi-front operation), которая может сравниться только с операцией Багратион (июнь-август 1944 года).

Тогда было задействовано четыре фронта. Но эксперт подчеркивает, что для таких операций нужны две вещи: опыт и ресурсы.

– Весь современный опыт Вооруженных сил России такого уровня знаний и навыков не дает. Ограниченные интервенции (вторжения) в Ичкерию, Сакартвело, Крым, Донбасс, Сирию – это совсем не то. Речь идет о синхронизации и масштабировании действий значительных сил. И автоматизированные системы управления нехватку опыта не компенсируют никогда, – уверен аналитик.

Николай Белесков обращает внимание на то, что стратегические командно-штабные учения тоже можно считать достаточно тепличными условиями против того, что будет в реальной жизни. Кроме того, масштабы реального наступления будут не те.

Вторым фактором, ставящим под сомнение вероятное нападение России на Украину, эксперт называет недостаточные ресурсы. Ведь история показывает, что для подобных межфронтовых операций нужно будет привлекать миллионы солдат, десятки тысяч артиллерии, тысячи единиц танков и авиации.

Пока же речь идет лишь о 175 тыс. боевого состава солдат. Николай Белесков признает, что огневое могущество, точность огня, мобильность сил возросла за это время, что компенсирует уменьшение армий. Но 175 тыс. солдат – это капля в море, учитывая территории, на которые Россия якобы посягает.

– Поэтому, может ли Россия расширить масштабы агрессии против Украины? Да, может, к сожалению. Но будет ли это полномасштабное наступление? А вот это уже сомнительно – ни опыта/знаний, ни ресурсов на это нет, – убежден аналитик.

Несколько иного мнения придерживается руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, карта возможного нападения, которую обнародовало немецкое издание, достаточно серьезная вещь, поэтому игнорировать ее не стоит.

Эксперт не исключает, что у издания есть серьезный источник в разведке США или Великобритании, который предоставляет определенные данные для СМИ, чтобы с помощью общественного резонанса давить на Россию и привлекать внимание Запада.

— Факты сейчас говорят о том, что с северного, южного и восточного направлений сконцентрированы российские военные. Действительно, многие эксперты предполагают, что для полномасштабного вторжения их количества недостаточно. Но для того, чтобы параллельно сделать две-три горячие точки для нас, этого вполне хватит, – говорит Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV.

В целом эксперт убежден, что украинскому военно-политическому руководству нужно серьезно относиться к подобной информации. И делать все, чтобы предотвратить какие-либо провокации со стороны России, а также нарабатывать различные сценарии противодействия.

Следует понимать, что даже не санкции против РФ, а именно укрепление Украины может предотвратить любые провокации с российской стороны.

Что говорят в Минобороны

Министр обороны Алексей Резников в одном из интервью прокомментировал информацию, обнародованную изданием Bild о возможных сценариях нападения России на Украину.

— Очень важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас “шатает”, могли бы и попытаться ворваться. А демонстративная эскалация — это свидетельство того, что на переговорах в нынешнем формате, когда Россия пытается играть роль якобы посредника, у Кремля ничего не выходит. Поэтому он начинает бряцать оружием, — отметил министр.

Алексей Резников считает, что возможную эскалацию следует предотвратить, поскольку она станет катастрофой и для России, и для Европы. По мнению министра, своими действиями РФ пытается создать себе спектр возможности и плодотворную почву, в частности для военного сценария.