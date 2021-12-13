Погода в Украине 14 декабря будет преимущественно сухой и солнечной. Осадки в большинстве областей прекратятся.

Ветер будет северным, его скорость днем будет достигать 5-10 м/с. Ночью порывы ветра несколько стихнут до 3-5 м/с.

На Востоке Украины, согласно прогнозу Укргидрометцентра, должно быть солнечно. Синоптики обещают, что теплее всего будет в Донецкой области – до +4°.

На Севере Украины в Сумской и Черниговской областях на смену дождю придет солнце. Температура воздуха должна опуститься до +1°.

Больше солнца 14 декабря должно быть и в западных областях, в частности в Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Снег ожидается в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Температура воздуха днем местами будет опускаться до -2°, ночью – до -4°.

На Юге Украины будет солнечно. Только в Одесской области и днем, и ночью будет идти дождь. Столбики термометров там поднимутся до +6°, а в Крыму – даже до +9°.

Центральные области, кроме Полтавской, во вторник продолжит поливать дождем. Максимальная температура днем прогнозируется до + 2°.

В Киеве 14 декабря ночью на смену дождю придет снег. Термометры будут показывать до +2°.

Снежно-дождливая погода в Украине сохранится в течение недели с 13 до 17 декабря. Температура воздуха будет колебаться на уровне 0-+5° днем и до -3-10° ночью.