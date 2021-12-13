Погода в Україні 14 грудня буде переважно сухою та сонячною. Опади в більшості областей припиняться.

Вітер буде північним, його швидкість удень сягатиме 5-10 м/с. Уночі пориви вітру дещо стихнуть до 3-5 м/с.

На Сході України, за прогнозом Укргідрометцентру, має бути сонячно. Синоптики обіцяють, що найтепліше буде в Донецькій області – до +4°.

На Півночі України у Сумській та Чернігівській областях на зміну дощу прийде сонце. Температура повітря має опуститися до +1°.

Більше сонця 14 грудня має бути й у західних областях, зокрема в Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Сніжитиме в Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Температура повітря вдень подекуди опускатиметься до -2°, уночі – до -4°.

На Півдні України буде сонячно. Лише в Одеській області і вдень, і вночі накрапатиме дощ. Стовпчики термометрів там піднімуться до +6°, а в Криму – навіть до +9°.

Центральні області, крім Полтавської, у вівторок продовжить поливати дощем. Максимальна температура вдень прогнозується до +2°.

У Києві 14 грудня уночі на зміну дощу має прийти сніг. Термометри показуватимуть до +2°.

Сніжно-дощова погода в Україні збережеться протягом тижня з 13 до 17 грудня. Температура повітря коливатиметься на рівні 0-+5° удень та до -3-10° уночі.