В течение недели погода в Украине будет в основном снежной и дождливой. Средняя температура воздуха в стране будет днем колебаться на уровне 0, +5, но ночью похолодает до -3, -10.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю – с 13 по 17 декабря 2021 года, смотрите в материале.

Погода в Украине 13 декабря

В понедельник 13 декабря ожидается мокрый снег с дождем на большей территории Украины. На юге – температура воздуха на уровне +6, +9 днем, ночью +3, +4.

В восточных регионах в дневное время суток 0, +2, в ночное -3, -1. На севере +2, +4 днем, ночью -2, 0.

На западе днем в среднем -1, +3, ночью похолодает до -4, -2.

В центре Украины днем +2, +4, ночью 0, +1. В Киеве днем +2, +3, ночью -2, +4.

Погода в Украине 14 декабря

Во вторник, 14 декабря, мокрый снег с дождем ожидается почти во всех областях, кроме Востока. На юге Украины +3, +5 днем; ночью +3, +5.

В восточных регионах будет солнечно, но морозно – там прогнозируют +1, +1, ночью до -1, 0. На севере днем +1, +4, ночью -2, +1.

В западных регионах также будет снижаться. В дневное время суток -2, -1, в ночное -3, -1. В центре Украины днем -1, +1, ночью – до -1, +1.

В Киеве – тоже ожидаются осадки, дневная температура 0, +2, ночная 0, +2.

Погода в Украине 15 декабря

В среду, 15 декабря, также ожидается мокрый снег или дождь на всей территории страны.

На юге Украины столбик термометра днем ​​будет показывать +7, +14, ночью +4, +8. В восточных регионах синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем +4, +8, ночью похолодает до +1, +5.

На севере Украины будет снег. Дневная температура воздуха -2,+2, ночью будет 0, -5.

В западных регионах погода будет без осадков, солнечная, но морозная. В дневное время суток 0, -2, ночью до -4, -1. Не минуют осадки центральные регионы, там днем ​​0, +2, ночью 0, -1.

В Киеве будет снежить, днем ​​-1, 0, ночью столбик термометра покажет до 0, 2.

Погода в Украине 16 декабря

В четверг 16 декабря ожидается облачная погода во всех областях. На юге днем +1, +3, ночью –1, +1.

На востоке днем +2, +4, ночью похолодает 0, +2. В северных регионах +4, -4, в ночное время суток 0, -7.

На западе днем столбик термометра будет показывать +5, -4, ночью -2, -9.

В центре Украины днем +2, +4, ночью -1, +1. В Киеве облачно, днем +1, +4, ночью -1, 0.

Погода в Украине 17 декабря

В пятницу, 17 декабря, в Украине снова будет снег и местами с дождем, особенно в западных регионах. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

В южных областях днем –1, +1, ночью –1, +1. На востоке 0,+2 днем, и 0,+2 ночью.

В северных регионах дневная температура воздуха на уровне +2, +3, ночная +2, -3.

На западе днем 0,+2, ночью до +2,-3. В центре Украины в дневные часы суток ожидается 0,-1, в ночное 0, -2.

В Киеве облачно, днем -1,+1, ночью похолодает до -1, 0.