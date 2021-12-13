РФ пытается принудить Украину к диалогу по неудобным вопросам — Минобороны

Россия регулярно демонстрирует военную силу и намерения ее применить, поэтому ситуация вокруг украинских границ остается сложной.

Об этом сообщили в Минобороны Украины и объяснили, зачем РФ это делает.

— Такие действия имеют тактическую цель – это давление на власть Украины и давление на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ. Стратегическая цель таких целей – возобновление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических устремлений нашего государства, — отметили в министерстве.

Сейчас наша разведка фиксирует постепенное перекидывание российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной.

Кроме того, происходит передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Но после завершения учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы.

Также Российская Федерация продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря, что препятствует свободному судоходству.

Но в Минобороны в который раз заверили, что Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае возможного вторжения Россия не сможет победить в Украине.

По его словам, если будет полномасштабное вторжение, то больших потерь не избежать с обеих сторон.