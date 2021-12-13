РФ намагається примусити Україну до діалогу з незручних питань – Міноборони

Росія регулярно демонструє військову силу та наміри її застосувати, тому ситуація довкола українських кордонів залишається складною.

Про це повідомили в Міноборони України і пояснили, для чого РФ це робить.

– Такі дії мають тактичну мету – це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ. Стратегічна мета таких цілей – відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави, – зазначили у міністерстві.

Наразі наша розвідка фіксує поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

Крім того, відбувається передислокація особового складу російських військ з районів проведення навчань. Але після завершення навчань до пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а бойова та інша військова техніка залишається поблизу українського кордону.

Також Російська Федерація продовжує провокативні дії проти України. Станом на 13 грудня перекрито близько 70% акваторії Азовського моря, що перешкоджає вільному судноплавству.

Але в Міноборони вкотре запевнили, що Збройні сили України готові до будь-якого сценарію.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у разі можливого вторгнення Росія не зможе перемогти в Україні.

За його словами, якщо буде повномасштабне вторгнення, то великих втрат не уникнути з обох боків.