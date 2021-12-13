Протягом тижня погода в Україні буде здебільшого сніжною та дощовою. Середня температура повітря в країні вдень коливатиметься на рівні 0, +5, але вночі похолодає до -3, -10.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 13 до 17 грудня 2021 року, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 13 грудня

У понеділок, 13 грудня, очікується мокрий сніг з дощем на більшій території України. На півдні – температура повітря на рівні +6, +9 вдень, вночі +3, +4.

У східних регіонах у денний час доби 0, +2, у нічний -3, -1. На півночі +2, +4 вдень, вночі -2, 0.

На заході вдень в середньому -1, +3, вночі похолоднішає до -4, -2.

У центрі України вдень +2, +4, вночі 0, +1. У Києві вдень +2,+3, вночі -2, +4.

Погода в Україні 14 грудня

У вівторок, 14 грудня, мокрий сніг з дощем очікується майже в усіх областях, окрім Сходу. На півдні України +3, +5 вдень; вночі +3, +5.

У східних регіонах буде сонячно, але морозно – там прогнозують +1, +1, вночі до -1, 0. На півночі вдень +1, +4, вночі -2, +1.

У західних регіонах також сніжитиме. У денний час доби -2, -1, у нічний -3, -1. У центрі України вдень -1, +1, вночі – до -1, +1.

У Києві – теж очікуються опади, денна температура 0, +2, нічна 0, +2.

Погода в Україні 15 грудня

У середу, 15 грудня, також очікують мокрий сніг або дощ на всій території країни.

На півдні України стовпчик термометра вдень показуватиме +7, +14, вночі +4,+8. У східних регіонах синоптики прогнозують дощову погоду. Вдень +4, +8, вночі похолоднішає до +1, +5.

На півночі України сніжитиме. Денна температура повітря -2,+2, вночі буде 0, -5.

У західних регіонах погода буде без опадів, сонячною, але морозною. У денний час доби 0, -2, вночі до -4, -1. Не оминуть опади центральні регіони, там вдень 0, +2, вночі 0, -1.

У Києві сніжитиме, вдень -1, 0, вночі стовпчик термометра покаже до 0, 2.

Погода в Україні 16 грудня

У четвер, 16 грудня, очікується хмарна погода в усіх областях. На півдні вдень +1, +3, вночі -1, +1.

На сході вдень +2, +4, вночі похолодає 0, +2. У північних регіонах +4, -4, у нічний час доби 0, -7.

На заході вдень стовпчик термометра показуватиме +5, -4, вночі -2, -9.

У центрі України вдень +2, +4, вночі до -1, +1. У Києві похмуро, вдень +1, +4, вночі -1, 0.

Погода в Україні 17 грудня

У п’ятницю, 17 грудня, в Україні знову сніжитиме і місцями з дощем, особливо у західних регіонах. На решті територій України опадів не очікується.

У південних областях вдень -1, +1, вночі -1, +1. На сході 0, +2 вдень, і 0, +2 вночі.

У північних регіонах денна температура повітря на рівні +2, +3, нічна +2, -3.

На заході вдень 0, +2, вночі до +2, -3. У центрі України у денний час доби очікується 0,-1, у нічний 0, -2.

У Києві хмарно, вдень -1, +1, вночі похолоднішає до -1, 0.