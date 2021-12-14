Глава Министерства цифровой информации Михаил Федоров утверждает, что сценарий со взломом приложения Дія является якобы нереалистичным.

При этом он уточнил, что в Украине несколько раз создавали клоны приложения Дія, но настоящим взломом это, по его словам, назвать нельзя.

– Мы уже говорили о том, что у нас много реестров, и все они децентрализованы. Сценарий, когда кто-то получает доступ ко всем реестрам, нереалистичен, это должна быть какая-то сумасшедшая спецоперация. Начальная стратегия развития приложения Дія позволяет избежать того, что в случае взлома одного приложения хакеры получат доступ ко всей информации, – сообщил Федоров.

По его словам, если на телефоне нет пароля, а на приложении Дія он настолько простой, что его можно угадать с первого раза, то с полученной информацией, якобы, все равно ничего не поделаешь.

– Кредит нельзя получить – необходимы дополнительные способы идентификации, в микрофинансовые учреждения приложение Дія не подключено – мы их отключили, нельзя ни заплатить налоги, ни открыть бизнес, ни изменить прописку. Для этого необходима электронная подпись с биометрией вашего лица, – пояснил министр.

Михаил Федоров заявил, что каждый сервис попытались запустить таким образом, чтобы даже в худшем случае с персональными данными и доступом ничего сделать было нельзя.

– Когда мы видим жалобы: “На меня взяли кредит” и начинаем разбираться, оказывается, что человек оставил незаблокированный телефон с включенным навигатором в чужой машине, а карты были в чехле телефона, – привел пример глава Минцифры.

Напомним, министр цифровой информации Михаил Федоров утверждает, что удалось разрешить около 90% проблем с отображением Covid-сертификатов в приложении Дія.