В Минцифре сообщили, с чем связаны проблемы с отображением ковид-сертификатов

Министр цифровой информации Михаил Федоров утверждает, что удалось разрешить около 90% всех проблем с отображением ковид-сертификатов в приложении Дія.

По его данным, в большинстве случаев неполадки возникали по вине партнеров.

– Дія не сохраняет данные, она забирает их из других реестров, как в случае с ковид-сертификатами. Когда врачи не подписывали электронной подписью информацию о прививках, и пользователь не мог сгенерировать сертификат, все обращались в нашу службу поддержки, – пояснил министр.

Федоров добавил, что разработчики постарались максимально автоматизировать решение таких неполадок с помощью специальных скриптов.