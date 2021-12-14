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Факты / Украина

В Минцифре сообщили, с чем связаны проблемы с отображением ковид-сертификатов

Анастасия Гевко редактор ленты
Covid-сертифікат

Министр цифровой информации Михаил Федоров утверждает, что удалось разрешить около 90% всех проблем с отображением ковид-сертификатов в приложении Дія.

По его данным, в большинстве случаев неполадки возникали по вине партнеров.

– Дія не сохраняет данные, она забирает их из других реестров, как в случае с ковид-сертификатами. Когда врачи не подписывали электронной подписью информацию о прививках, и пользователь не мог сгенерировать сертификат, все обращались в нашу службу поддержки, – пояснил министр.

Федоров добавил, что разработчики постарались максимально автоматизировать решение таких неполадок с помощью специальных скриптов.

– Мы систематизировали все самые распространенные ошибки из Минздрава и решили их автоматически, чтобы не нагружать врачей дополнительной работой – они и так перегружены, – сообщил Михаил Федоров.

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Источник: ЛІГА.net

Фото: Depositphotos

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