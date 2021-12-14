Голова Міністерства цифрової інформації Михайло Федоров стверджує, що сценарій зі зломом програми Дія є нібито нереалістичним.

При цьому він уточнив, що в Україні кілька разів створювали клони застосунку Дія, але справжнім зломом це, за його словами, назвати не можна.

– Ми вже говорили про те, що у нас багато реєстрів, і всі вони децентралізовані. Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку програми Дія дозволяє уникнути того, що у разі злому однієї програми хакери отримають доступ до всієї інформації, – повідомив Федоров.

За його словами, навіть якщо на телефоні немає пароля, а на додатку Дія він настільки простий, що його можна вгадати з першого разу, то з отриманою інформацією нібито все одно нічого не вдієш.

– Кредит не можна отримати – необхідні додаткові способи ідентифікації, до мікрофінансових установ додаток Дія не підключений – ми їх відключили, не можна ані сплатити податки, ані відкрити бізнес, ані змінити прописку. Для цього необхідний електронний підпис із біометрією вашої особи, – пояснив міністр.

Михайло Федоров заявив, що кожен сервіс спробували запустити таким чином, щоб навіть у найгіршому випадку з персональними даними та доступом нічого зробити було не можна.

– Коли ми бачимо скарги: “На мене взяли кредит” і починаємо розбиратися, виявляється, що людина залишила незаблокований телефон із увімкненим навігатором у чужій машині, а карти були в чохлі телефону, – навів приклад глава Мінцифри.

Нагадаємо, міністр цифрової інформації Михайло Федоров стверджує, що вдалося вирішити близько 90% проблем із відображенням Covid-сертифікатів у додатку Дія.

Фото: Мінцифри