Погода в Киеве на Новый год и Рождество 2022 года будет прохладной, также ожидается небольшой снег.

Несмотря на то, что до новогодних праздников еще несколько недель, синоптики уже дали прогноз. Какая будет погода в Киеве на Рождество и Новый год 2022, читайте в материале

Погода в Киеве на праздники

Погода в Киеве на Рождество 25 декабря

На Сочельник в Киеве будет морозно, но без осадков. Днем -6, ночью столбик термометра опустится до -12.

Погода на католическое Рождество 25 декабря в Киеве будет прохладной. Днем ожидается -10, а ночью похолодает до -15. Также синоптики прогнозируют небольшой снег.

Погода на Новый год 2022 в Киеве

В предновогоднюю неделю в Киеве будет морозно – до -9 днем, ночью температура опустится до -12, -13. Ожидается небольшой снег 28 декабря.

На Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря будет облачно и пройдет небольшой снег. Температура воздуха на уровне —8 днем, а ночью до -12.

1 января 2022 года немного потеплеет — в дневные часы в пределах -6, в ночные -9. В первый день 2022 также прогнозируют небольшой снег.

Погода на Рождество 2022

На Сочельник в канун Рождества в Киеве будет пасмурно и прохладно. Днем столбик термометра будет показывать -8, ночью – -12.

Погода на Рождество 2022 7 января также будет прохладной. На улице будет пасмурно, но синоптики прогнозируют небольшой снег. В дневные часы температура будет на уровне -7, ночью похолодает до -12.

Источник: Gismeteo

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