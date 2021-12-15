Мороз і невеликий сніг: якою буде погода в Києві на Новий рік і Різдво 2022

Погода у Києві на Новий рік та Різдво 2022 буде прохолодною, також очікується невеликий сніг.

Попри те, що до новорічних свят ще кілька тижнів, синоптики уже дали прогноз. Якою буде погода у Києві на Різдво та Новий рік 2022, дивіться у матеріалі

Погода у Києві на свята

Погода в Києві на Різдво 25 грудня

На Святий вечір у Києві буде морозно, але без опадів. Вдень -6, вночі стовпчик термометра опуститься до -12.

Погода на католицьке Різдво 25 грудня у Києві буде прохолодною. Вдень очікується -10, а вночі похолодає до -15. Також синоптики прогнозують невеликий сніг.

Погода на Новий рік 2022 у Києві

У передноворічний тиждень у Києві буде морозно, до -9 вдень, вночі температура опуститься до -12, -13. Очікується невеликий сніг 28 грудня.

На Новий рік 2022 погода у Києві також буде прохолодною. Вдень 31 грудня буде хмарно і пройде невеликий сніг. Температура повітря на рівні -8 вдень, а вночі до -12.

1 січня 2022 року трішки потеплішає – у денні години у межах -6, у нічні -9. У перший день 2022 року також прогнозують невеликий сніг.

Погода на Різдво 2022

На Святвечір напередодні Різдва у Києві буде похмуро та прохолодно. Вдень стовпчик термометра показуватиме -8, вночі -12.

Погода на Різдво 2022 7 січня також буде прохолодною. На вулиці буде похмуро, але синоптики прогнозують невеликий сніг. У денні години температура буде на рівні -7, вночі похолодає до -12.

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Джерело: Gismeteo