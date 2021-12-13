Погода на День святого Николая, 19 декабря, должна быть снежной. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается, что снег в воскресенье, в частности, выпадет в Киеве.

Уже со следующего понедельника, 20 декабря, жителей и гостей большинства областей Украины ждет похолодание – столбики термометров опустятся до -2-9°.

Однако еще 14 декабря, во вторник, температура воздуха будет колебаться от -2° до +3°. Ветер – преимущественно северный, умеренный.

На Закарпатье в этот день предполагается солнечная погода, а также местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси или влажной плотной облачности.

В высокогорье Карпат высока опасность схода лавин.

В Киеве 14 декабря – незначительные осадки, повышенная влажность воздуха и облачность. Столбики термометров покажут от -1° до +2°.

До Нового года 2022 не следует ожидать устойчивого снежного покрова, так как температура воздуха в декабре будет преимущественно в пределах нормы или даже выше, отмечает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Ее коллега, заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, утверждает, что самый точный прогноз, какой будет погода на Новый год, сможем узнать за три дня до его наступления.

Источник: Наталья Диденко