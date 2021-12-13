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Факты / Украина

Синоптик сообщила, ждать ли снега на День святого Николая

Татьяна Забожко редактор ленты
Синоптик сообщила, ждать ли снега на День святого Николая

Погода на День святого Николая, 19 декабря, должна быть снежной. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается, что снег в воскресенье, в частности, выпадет в Киеве.

Уже со следующего понедельника, 20 декабря, жителей и гостей большинства областей Украины ждет похолодание – столбики термометров опустятся до -2-9°.

Однако еще 14 декабря, во вторник, температура воздуха будет колебаться от -2° до +3°. Ветер – преимущественно северный, умеренный.

На Закарпатье в этот день предполагается солнечная погода, а также местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси или влажной плотной облачности.

В высокогорье Карпат высока опасность схода лавин.

В Киеве 14 декабря – незначительные осадки, повышенная влажность воздуха и облачность. Столбики термометров покажут от -1° до +2°.

До Нового года 2022 не следует ожидать устойчивого снежного покрова, так как температура воздуха в декабре будет преимущественно в пределах нормы или даже выше, отмечает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Ее коллега, заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, утверждает, что самый точный прогноз, какой будет погода на Новый год, сможем узнать за три дня до его наступления.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Pexels

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