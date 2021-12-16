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Факты / Украина

Среди участников были граждане РФ: СБУ разоблачила центр ИГИЛ в Киеве

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Среди участников были граждане РФ: СБУ разоблачила центр ИГИЛ в Киеве

Служба безопасности Украины прекратила деятельность центра международной террористической организации Исламское государство в Киеве. У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы.

По предварительной информации, в состав центра входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, которые находятся в розыске за преступления в разных странах мира. Руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года.

По информации СБУ, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков Исламского государства на территории Ближнего Востока. Правоохранители задокументировали факты их переписки с лицами, которые находятся в Сирии и участвуют в боевых действиях.

Среди участников были граждане РФ: СБУ разоблачила центр ИГИЛ в Киеве / 4 фотографии

Для маскировки незаконного пребывания в Киеве они рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города.

В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили не только оружие и патроны к нему, но и поддельные документы и средства связи, которые отправили на экспертизу.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса – создание террористической группы или террористической организации. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без такой.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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