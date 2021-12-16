Служба безпеки України припинила діяльність осередку міжнародної терористичної організації Ісламська держава у Києві. У зловмисників вилучили зброю і боєприпаси.

За попередньою інформацією, до складу осередку входило 12 осіб. П’ятеро з них – громадяни РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу. Керівником угруповання був один із лідерів ІДІЛ, якого СБУ затримала і екстрадувала до Грузії у травні 2020 року.

За інформацією СБУ, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків Ісламської держави на території Близького Сходу. Правоохоронці задокументували факти їхнього листування із особами, які перебувають у Сирії та беруть участь у бойових діях.

Серед учасників були громадяни РФ: СБУ викрила осередок ІДІЛ у Києві / 4 фотографии

Для маскування незаконного перебування у Києві вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста.

Під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили не лише зброю та набої до неї, а й підроблені документи та засоби зв’язку, які відправили на експертизу.

Слідчі СБУ відкрили кримунальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу – створення терористичної групи чи терористичної організації. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.