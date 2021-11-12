В Донецкой области задержали бывшую участницу террористической группировки Оплот

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшую участницу незаконных вооруженных формирований террористической организации “ДНР”.

По данным следствия, к рядам боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Злоумышленница входила в состав террористической группировки Оплот.

Как стрелок она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям. Затем ее назначили ответственной за наем кадров, где среди основных задач был отбор боевиков.

После конфликта с предводителями группировки она покинула ее ряды. В 2018 году женщина вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия.

О сотрудничестве с оккупационным режимом стало известно правоохранителям, 9 ноября 2021 года женщину задержали.

Во время обысков по месту нахождения злоумышленницы правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности Украины опубликовала отдельные фрагменты свидетельств бывшего боевика террористической организации “ДНР” Дениса Куликовского.

Он возглавлял незаконную тюрьму Изоляция, находящуюся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Денис Куликовский не отрицает, что работал так называемым инспектором охраны этой тюрьмы до декабря 2014 года, а затем его назначили на должность начальника.

Он рассказал, что его задачей было, так сказать, вытянуть показания из пленных. По словам Куликовского, на подобных допросах были сотрудники ФСБ России и врач, чтобы, если задержанному станет плохо, его откачали.