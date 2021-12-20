На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих, в результате чего получили травмы. Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В пресс-центре штаба ООС сообщили, что состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

Сообщается также, что с начала суток, 20 декабря, не были зафиксированы обстрелы со стороны российско-оккупационных сил.

В течение 19 декабря со стороны пророссийских наемников были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм, а в направлении Светлодарска оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих ООС в результате действий врага не было. Сообщается также, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Фото: Штаб ООС