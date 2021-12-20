Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі

Марія Степанюк редактор стрічки
ООС

На Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців, внаслідок чого дістали травмування. Воїнам надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

У прес-центрі штабу ООС повідомили, що стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості.

Повідомляється також, що з початку доби, 20 грудня, не було зафіксовано обстрілів з боку російсько-окупаційних сил.

Упродовж 19 грудня, з боку проросійських найманців було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм, а в напрямку Світлодарська окупанти обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців ООС внаслідок дій ворога не було. Повідомляється також, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте
Цинізм РФ на Донбасі. Резніков назвав число загиблих українських воїнів від куль снайперів

Фото: Штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка