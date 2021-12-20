На Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців, внаслідок чого дістали травмування. Воїнам надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

У прес-центрі штабу ООС повідомили, що стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості.

Повідомляється також, що з початку доби, 20 грудня, не було зафіксовано обстрілів з боку російсько-окупаційних сил.

Упродовж 19 грудня, з боку проросійських найманців було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм, а в напрямку Світлодарська окупанти обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців ООС внаслідок дій ворога не було. Повідомляється також, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Фото: Штаб ООС