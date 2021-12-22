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Факты / Украина

Нафтогаз пожаловался Еврокомиссии на антиконкурентные действия Газпрома

Валентина Летяк редактор ленты
Нафтогаз

НАК Нафтогаз Украины 21 декабря обратилась в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко объяснил, что Газпром резко снизил продажи собственного газа, а также ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с ним, что является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен на голубое топливо.

– Нафтогаз как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию надлежащим образом отреагировать на нарушения, – подчеркнул он.

В ходатайстве, представленном Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition), НАК обращает внимание ЕК на ряд конкретных злоупотреблений:

  • умышленный отказ Газпрома от заполнения газовых хранилищ ЕС;
  • внезапный отказ от продажи газа через собственную электронную платформу;
  • без веских причин отказался от поставок больших объемов в ЕС через украинскую ГТС;
  • также без веских причин Газпром так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ — Украина;
  • продолжает блокировать экспорт газа, добываемого в России частными компаниями;
  • блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

– Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС для скорейшего запуска газопровода Северный поток-2 без соблюдения требований европейского законодательства. Действия Газпрома прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $1 921 за 1 тыс. куб. м (на 21 декабря), – говорится в жалобе.

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Поэтому Нафтогаз просит Еврокомиссию принять немедленные меры: обязать Газпром выставить на продажу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС.

Кроме того, НАК требует, чтобы Газпром предоставлял свою газотранспортную систему для экспорта газа частными российскими добывающими компаниями, а также транзита газа из стран Центральной Азии.

22 декабря европейская спотовая цена на газ достигла отметки в $2 200/тыс. куб. м. Причиной нового рекорда стоимости стало резкое падение выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

Во вторник выработка электроэнергии ветровыми станциями упала до 5,5% – ниже этот показатель был только в начале сентября.

Источник: Нафтогаз

Фото: Depositphotos

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