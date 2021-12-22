Нафтогаз поскаржився Єврокомісії на антиконкурентні дії Газпрому

НАК Нафтогаз України 21 грудня звернулася до Єврокомісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко пояснив, що Газпром різко зменшив продаж власного газу, а також обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з ним, що є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін на блакитне паливо.

– Нафтогаз як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання. Відтак ми просимо Європейську комісію належно відреагувати на порушення, – наголосив він.

У клопотанні, поданому до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition), НАК звертає увагу ЄК на низку конкретних зловживань:

навмисна відмова Газпрому від заповнення газових сховищ ЄС;

раптова відмова від продажу газу через власну електронну платформу;

баз вагомих причин відмовився від поставок більших обсягів до ЄС через українську ГТС;

також без вагомих причин Газпром так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ – Україна;

продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями;

блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.

– Метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на ЄС задля якнайшвидшого запуску газопроводу Північний потік-2 без дотримання вимог європейського законодавства. Дії Газпрому прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1 921 за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня), – йдеться у скарзі.

Тому Нафтогаз просить Єврокомісію вжити негайних заходів: зобов’язати Газпром виставити на продаж значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС.

Окрім того, НАК вимагає, щоб Газпром надавав свою газотранспортну систему для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.

22 грудня європейська спотова ціна на газ сягнула позначки $2 200/тис. куб. м. Причиною нового рекорду вартості стало різке падіння вироблення електроенергії із відновлюваних джерел.

У вівторок вироблення електроенергії вітровими станціями впало до 5,5% – нижче цей показник був лише на початку вересня.

Джерело: Нафтогаз