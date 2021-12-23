Годовые цены на газ на следующий сезон: когда определят стоимость голубого топлива

Несмотря на очередные ценовые рекорды на европейском рынке газа, до конца текущего отопительного сезона цены на голубое топливо для населения в Украине останутся на нынешнем уровне – в пределах действующих годовых предложений, которые колеблются от 7,8 грн до 13,5 грн за кубометр.

Новые годовые предложения на сезон 2022-2023 годов будут определять в апреле. Их размер будет зависеть от рыночных цен на европейском рынке и поведения Газпрома. Об этом на итоговой пресс-конференции напомнил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Новая годовая цена для населения будет формироваться примерно в апреле. Потому что новые годовые предложения должны работать с мая. Мы посмотрим, какой будет уровень цен, потому что сейчас достаточно сложно спрогнозировать, какой будет цена. Это зависит от действий России, которая искусственно ограничивает поставки газа на европейский рынок, блокирует конкуренцию, – объяснил Юрий Витренко.

Глава Нафтогаза напомнил: цель жалобы, с которой компания накануне обратилась в Еврокомиссию, состоит в том, чтобы Еврокомиссия безотлагательно заставила Газпром прекратить поддерживать искусственный дефицит газа в Европе и блокировать доступ альтернативных поставщиков топлива на восточной границе Украины.

— Есть процедура, предусмотренная европейским законодательством, когда антимонопольный орган может принимать такие срочные неотложные меры, когда это требуется. По нашему убеждению, это требуется прямо сейчас. Если европейский антимонопольный орган сейчас заставит Газпром остановить эти антиконкурентные действия, снять искусственные ограничения, на европейском рынке будет гораздо больше газа – как Газпрома, так и конкурентов Газпрома. Соответственно, это приведет к значительному (в разы) снижению цен, — добавил он.

Напомним, по состоянию на 22 декабря в украинских подземных хранилищах есть 14,5 млрд кубометров газа. Как констатируют в Нафтогазе, таких объемов вполне хватит до конца отопительного сезона, поэтому оснований для опасений нет.