Нові річні ціни на газ: коли Нафтогаз визначить вартість блакитного палива

Попри чергові цінові рекорди на європейському ринку газу, до кінця поточного опалювального сезону ціни на блакитне паливо для населення в Україні залишаться на нинішньому рівні – в межах чинних річних пропозицій, які коливаються від 7,8 грн до 13,5 грн за кубометр.

Нові річні пропозиції на сезон 2022-2023 років визначатимуть у квітні. Їхній розмір залежатиме від ринкових цін на європейському ринку і поведінки Газпрому. Про це на підсумковій прес-конференції нагадав голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Нова річна ціна для населення буде формуватися приблизно в квітні. Тому що нові річні пропозиції мають запрацювати з травня. Ми подивимося, який буде рівень цін тоді, тому що зараз достатньо складно спрогнозувати, якою буде ціна. Це залежить від дій Росії, яка штучно обмежує постачання газу на європейський ринок, блокує конкуренцію, – пояснив Юрій Вітренко.

Глава Нафтогазу нагадав: мета скарги, з якою компанія напередодні звернулася до Єврокомісії, полягає в тому, щоб Єврокомісія невідкладно змусила Газпром припинити підтримувати штучний дефіциту газу в Європі та блокувати доступ альтернативних постачальників палива на східному кордоні України.

– Є процедура, передбачена європейським законодавством, коли антимонопольний орган може вживати такі термінові невідкладні заходи – коли це вимагається. На наше переконання, це вимагається прямо зараз. Якщо європейський антимонопольний орган прямо зараз змусить Газпром зупинити ці антиконкурентні дії, зняти штучні обмеження, на європейському ринку буде набагато більше газу – як Газпрому, так і конкурентів Газпрому. Відповідно, це призведе до значного (в рази) зниження цін, – додав він.

Нагадаємо, станом на 22 грудня в українських підземних сховищах є 14,5 млрд кубометрів газу. Як констатують у Нафтогазі, таких обсягів цілком вистачить до кінця опалювального сезону, тому підстав для побоювань немає.