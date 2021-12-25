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Факты / Украина

Эпифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Анастасия Гевко редактор ленты
Епіфаній

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний поздравил с Рождеством всех, кто празднует его по новоюлианскому календарю – 25 декабря.

– Сегодня часть наших братьев и сестер отмечают светлый праздник Рождества Христова. Более двух тысяч лет назад произошло чудо Боговоплощения, которое ознаменовало изменения в отношениях человека с Господом, обновление связи между Творцом и Его творением, – сообщил Эпифаний.

Он также отметил, что Рождество чтят все христиане – вне зависимости от календарной традиции и конфессиональной принадлежности.

– Поэтому от полноты поместной Украинской Православной Церкви поздравляю всех, кто сегодня отмечает Рождество Христово. Пусть Господь благословит вас и ваших близких, а свет Его любви озаряет ваши жизни и указывает праведный путь ко спасению, – написал настоятель ПЦУ.

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Фото: Митрополит Эпифаний

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