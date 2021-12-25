Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав з Різдвом усіх, хто святкує його за новоюліанським календарем – 25 грудня.

– Сьогодні частина наших братів та сестер відзначають світле свято Різдва Христового. Понад дві тисячі років тому сталося чудо Боговтілення, яке ознаменувало зміни у відносинах людини з Господом, оновлення зв’язку між Творцем та Його творінням, – повідомив Епіфаній.

Він також зазначив, що Різдво вшановують усі християни – незалежно від календарної традиції та конфесійної приналежності.

– Тому від повноти помісної Української Православної Церкви вітаю всіх, хто сьогодні відзначає Різдво Христове. Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові освітлює ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння, – написав настоятель ПЦУ.

Фото: Митрополит Епіфаній