25 декабря или 7 января? Почему Рождество отмечают в разные даты

25 декабря или 7 января? Из года в год дискуссия о том, когда же праздновать Рождество – разгорается с новой силой. Вопрос в переходе церкви с Юлианского в более точный Григорианский календарь, к которому готово далеко не все духовенство.

В мире осталось всего семь христианских церквей из более трех десятков, которые до сих пор придерживаются устаревшего летоисчисления. В том числе — Украинская православная и греко-католическая церкви. В чем же недостатки этой системы и какие шаги следует выполнить, чтобы официально украинцы праздновали Рождество 25 декабря — далее в материале.

На кухне львовянки Ирины работа кипит еще с утра. В канун Рождества девушка готовит святой ужин. Главное блюдо – кутья.

Далее хозяйка берется за вареники и пампушки. Все как мама учила. Традиционно семья садилась к ужину 6 января с появлением первой звезды. Но вот уже третий год Ирина с мужем празднует Рождество 25 декабря.

— Праздновать Рождество 25 декабря это сознательный для нас с мужем шаг. Несколько лет назад я начала интересоваться, почему именно это число, откуда пошла эта традиция, и выяснилось, что Рождество всегда было 25 декабря, — сказала Ирина.

Все началось 45 года до нашей эры, когда Юлий Цезарь ввел календарь, который получил название Юлианский. Он оказался не совсем точным, ведь Земля вращается вокруг Солнца почти на 12 минут медленнее, чем думали древние римляне.

За полторы тысячи лет Юлианский календарь отстал на целых 10 дней. Ситуацию поправил Папа Римский Григорий XIII. Он в 1582 году на будущее сократил количество высокосных лет и добавил утерянные 10 дней – сразу после 4 октября наступило 15 число.

Но восприняли новый Григорианский календарь не все. В частности Российская империя продолжала жить по старому – Юлианскому. Только в 1918 году Украина и Советский Союз перешли на новое летоисчисление.

Однако некоторые церкви до сих пор придерживаются старого стиля: это шесть православных — Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая.

— Соответственно, есть необходимость для того, чтобы состоялась реформа церковного календаря. Но для этого у нас есть определенные критерии и подготовительные шаги, чтобы все это заработало, — сказал директор департамента информации Украинской греко-католической церкви Игорь Яцив.

Главное для духовенства – настроения верующих. Ведь просто выйти и заявить людям, что теперь они будут праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря – опасно, это может вызвать конфликт.

В Греко-католической церкви готовы к переходу на новый календарь только одновременно с православным духовенством. Но настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний говорит, что 70% прихожан к смене церковного календаря не готовы. Требуется не менее 10 лет активного просвещения.

— Нужно объяснять, доказывать. Мы условно празднуем дату рождения спасителя. Это не было 25 декабря или 7 января. Это мы условно празднуем день прихода мессии в мир, – сказал митрополит Киевский и всея Украины.

Религиоведы уверяют, что переход церквей на Григорианское летоисчисление только усилит связь украинских верующих с большинством других христиан по всему миру, давно празднующих рождество 25 декабря.

Если же все оставить как есть, то, согласно Юлианскому календарю, уже в 2101 году Рождество и все другие неподвижные праздники — Благовещение, Покров, Святого Николая сместятся на день вперед.

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