Кабінет міністрів України підтримав Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року. Він передбачає скорочення споживання енергії в країні та низку інших заходів.

Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, план розроблено на виконання Угоди про асоціацію з ЄС та спрямований на впровадження європейських норм у сфері енергоефективності.

У плані визначено національну ціль з енергоефективності в Україні до 2030 року: первинне споживання енергії в Україні має скоротитися на 22,3%, а кінцеве – на 17,1%.

– Первинне та кінцеве споживання електроенергії в Україні в 2030 році не повинно перевищувати 91,5 млн тонн та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту. Тобто первинне – це так звана неперетворена енергія (нафта, газ, вугілля), а кінцеве – це спожита енергія (наприклад, електроенергія), – пояснив Галущенко.

Міністр уточнив, що Національний план передбачає і скорочення викидів вуглецю на 56,6 млн тонн.

За словами Галущенка, запланована низка заходів із підвищення рівня енергоефективності в різних секторах економіки України (йдеться про транспорт, енергетику, промисловість, житловий та бюджетний сектори).

Ці заходи передбачають: стимулювання енергоефективності промислових підприємств та житлових будинків; енергомаркування та екодизайн; спрощення адмінпроцедур щодо енергоефективності в будинках; повний комерційний облік тепла та води; підвищення обізнаності серед споживачів енергії тощо.

Виконання окремих заходів, згідно з планом, розпочнуть у 2022 році.

1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував старт Великої термомодернізації в 2022 році. В планах – утеплити тисячі багатоповерхових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.

Як пояснював прем’єр-міністр Денис Шмигаль, метою програми з утеплення багатоквартирних будинків є скорочення втрати тепла й споживання газу. Це, своєю чергою, сприятиме зменшенню суми в комунальних платіжках українців.